Die Kinderschauspielschule in Magdeburg Die Kinderschauspielschule in Magdeburg gibt es seit Februar 2011. Anfangs im Moritzhof, zog sie in die Olvenstedter Chaussee um. Gründerin Kathrin Beyerling und ihr Team bieten neben Schauspiel- und Gesangskursen für unterschiedlich alte Kinder auch Einzelunterricht für Erwachsene an – darunter sind auch Lehrer, die sich sicherer vor Schulklassen präsentieren möchten.



An der Schule arbeiten vier Schauspiellehrer (zum Beispiel aus Berlin), außerdem Musiker, eine Gesangslehrerin und eine Sprachpädagogin.



Im Schnitt besuchen zwischen 35 und 40 Kinder regelmäßig die Kurse an der Kinderschauspielschule – viele aus Magdeburg, aber auch aus Burg oder Schönebeck. Drei der Jugendlichen haben laut Gründerin Kathrin Beyerling aktuell den Wunsch, später einmal Schauspieler zu werden. Schwerpunkt ist das Schauspiel für den Film. So sind in den vergangenen Jahren bereits drei Filme gedreht und im Kino aufgeführt worden, jeweils 70 Minuten lang.



Eltern können ihre Kinder für Schnuppertermine oder direkt für Schauspielkurse anmelden. Kosten: 39 Euro im Monat, 29 Euro monatlich in der Zwergengruppe.