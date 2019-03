In der Coquistraße im Magdeburger Stadtteil Buckau ist am Dienstag eine Betonwand aufgebaut worden. Sie soll verhindern, dass Autofahrer Schleichwege im Buckauer Wohngebiet benutzen. Stattdessen sollen sie ausgeschilderte Umleitungswege nutzen, so die Stadt. Weil an vielen Stellen in dem Stadtteil gebaut wird, sind viele Straßen gesperrt. Vor allem in die Coquistraße war es durch den massenhaften Verkehr zu chaotischen Zuständen gekommen.