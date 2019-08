Was macht Heimat aus? Damit beschäftigt sich die Dresdner Bewerbung (Archivbild). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Um soziale Spannungen geht es auch in der Dresdner Bewerbung. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) erklärte, die Stadt ringe um die eigene Geschichte, das friedliche Zusammenleben erscheine zerbrechlich. Das stehe für Entwicklungen, die man in ganz Europa beobachten könne.



Dresden will den Begriff "Heimat" mit neuem Leben füllen. Dabei gehe es nicht nur um Offenheit mit Hinblick auf Migration, sondern auch auf die Digitalisierung. In einer Kampagne wurden die Einwohner der Stadt aufgerufen, ihre persönlichen Heimatbegriffe auf Postkarten zu beschreiben.



Neben Dresden und Chemnitz bewirbt sich in Sachsen auch Zittau um den Titel. Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) sagte, die drei Bewerber würden zeigen, dass Sachsen zu Europa stehe. "Wir haben Europa viel zu verdanken und fühlen uns Europa verpflichtet."