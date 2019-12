Magdeburg2025-Chef Szalay sagt, dass sein Team weitere Impulse aus der Bevölkerung braucht, um die Inhalte für die Bewerbung weiterzuentwickeln. In der Vergangenheit habe es bereits Einwohnerumfragen und Gesprächsrunden im Veranstaltungsraum Kubus gegeben. Nun wolle man aber raus in die Stadtteile und dort zu Gesprächen laden.

Im Kubus finden regelmäßig Veranstaltungen zur Kulturhauptstadt-Bewerbung statt. Bildrechte: MDR/Lisa Felgendreff "Für uns ist es sehr wichtig, dass wir Menschen ansprechen und ihre Meinungen und Visionen einholen", so Szalay. Zu den Kubus-Gesprächen seien allerdings vor allem die Leute gekommen, die sowieso für das Projekt brennen.

Aber wir möchten jetzt auch andere Stimmen holen – auch von denjenigen, die allein nicht in den Kubus kommen, um über Kultur zu sprechen. Bewerbungsbüroleiter Tamás Szalay

Szalay kündigte außerdem an, die Öffentlichkeitsarbeit zu verstärken. Dies hält auch Oliver Scharfbier aus dem Bewerbungsteam für wichtig. Er wisse aber nicht, ob dafür genügend Kapazitäten vorhanden seien. Das Team müsse sich vor allem auf das zweite Bewerbungsbuch konzentrieren. Andererseits bekomme jede Kandidatenstadt ja Besuch von der Jury.

Und wenn dann die Bevölkerung nichts davon weiß, ist das nicht besonders positiv. Oliver Scharfbier, künstlerischer Leiter im Kubus

Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) erklärte am Freitag, die Begeisterung müsse jetzt in die Bevölkerung getragen werden. Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) meint ebenfalls: "Der Spirit muss in ganz Magdeburg verankert sein." Robra machte außerdem noch einmal deutlich, dass das Land die Bewerbung unterstützt.

Wie kann man sich in die Bewerbung einbringen?

In der ersten Bewerbungsphase hatte das Kulturhauptstadtbüro dazu aufgerufen, sich mit Projekten in die Bewerbung einzubringen. Es gingen 109 Anträge ein, 13 Projekte der freien Kulturszene wurden mit insgesamt 75.000 Euro unterstützt. Darunter war zum Beispiel die syrische Kulturschule, ein Straßentheaterprojekt und das Uniradio der Magdeburger Universität.



Szalay sagte, man habe so einen Aufruf auch in der zweiten Bewerbungsphase vor. Einzelheiten sollen demnach bald öffentlich gemacht werden.

Worauf setzen die verbliebenen Konkurrenten Magdeburgs?

Chemnitz präsentiert sich als Stadt der Aufbrüche. Es geht um Identität, Zugehörigkeit und Umgang mit Veränderung.

Hannovers zentrale Idee bei der Bewerbung ist ein öffentlicher Ort, an dem man sich versammeln und debattieren kann. Geplant sind Studios, Ateliers, Werkstätten, Restaurants und Bars. Außerdem setzt Hannover auf Musik als universelle Sprache.

Hildesheim bewirbt sich als historische Kulturstadt mit einer innovativen Szene für junge Gegenwartskultur. Auch das landwirtschaftlich geprägte Umfeld der Stadt steht im Fokus. Gerade weil man Provinz sei, wolle man Kulturhauptstadt werden.

Nürnbergs Motto lautet "Past Forward". Die Stadt will Konsequenzen aus dem Nationalsozialismus für das heutige Leben ziehen.

Oliver Scharfbier aus dem Bewerbungsteam blickt bei dieser Frage vor allem nach Sachsen. "Wir haben ein ähnliches Profil wie Chemnitz, die Narben in den Städten sind ähnlich, die Arbeitslosigkeiten, die Leerstände, die Traumata“, so Scharfbier.



Szalay kann sich dagegen nicht festlegen. Es sei bei der Jury nicht eindeutig, welche Aspekte besonders wichtig seien. Alle Städte in der zweiten Runde seien sehr stark. "Wir müssen unsere Stärken noch mehr zuspitzen und glaubwürdig zeigen, wie wir die Dinge umsetzen wollen – auch über 2025 hinaus."

Es wird wichtig, die Stärken der anderen zu analysieren und sich von ihnen wegzuprofilieren. Magdeburg2025-Chef Tamás Szalay