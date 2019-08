Hartinger und Szalay kümmern sich im Bewerbungsbüro mit acht weiteren Mitarbeitern um den Wettbewerb. Bildrechte: MDR/Kalina Bunk

Szalay: Das ist in der aktuellen Bewerbungsphase völlig normal. Wir müssen uns jetzt erst einmal auf die Erstellung des ersten Bewerbungsbuches fokussieren. In den bisherigen Gesprächen ging es um die Bedürfnisse der Stadt und die allgemeine Stimmung. Und wie wir die Ideen der Stadt aufgreifen und strukturieren können.



Wenn wir in die zweite und letzte Runde weiterkommen, ist die Aufgabe schon ein wenig anders. Da werden wir intensiver kommunizieren und uns präsentieren.



Ich kann aber mit großer Freude sagen, dass die Bekanntheit der Bewerbung in Magdeburg schon jetzt viel größer ist als in anderen europäischen Städten. Es ist nicht üblich, dass die Bevölkerung in dieser Phase schon so viel über die Bewerbung hört oder sogar mitmacht.