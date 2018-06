"Jeder kann Imkern", ist Thomas Haase überzeugt. Er selbst ist seit 2011 aktives Mitglied im Magdeburger Imkerverein. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke

Es summt durchdringend vor den Bienenstöcken auf dem Dach des Mercure-Hotels in der Halberstädter Straße in Magdeburg. In der Nähe der Ambrosiuskirche hat Imker Thomas Haase zwei Magazinbauten aufgestellt. "Da dürften jetzt mittlerweile zwischen 50.000 und 60.000 Bienen leben“, sagt er und zieht vorsichtig die Abdeckung herunter. Dicht gedrängt wuseln die Bienen über die Waben. Carnicabienen, auch Kärntner Bienen genannt, sind wie die Buckfastbienen im anderen Magazin eine Unterart der Westlichen Honigbiene, "bestens geeignet für Großstädte – sanftmütig, Schwarmträger, ertragreich", so Haase.

In einem Stadtteil wie Sudenburg mit seinen Parks, Friedhöfen und dem alten Baumbestand sind die Bedingungen für Bienen gut. "Als Imker ist man dankbar für die Möglichkeit, ein Volk aufzustellen", erzählt Haase, "gewisse Gegebenheiten müssen schon gegeben sein, vor allem ein gewisses Nahrungsangebot und das Einverständnis der Nachbarn." Sinnvoll sei auch ein geschützter Platz, wie etwa auf dem Betriebsgelände der SWM, wo seit kurzem ebenfalls Bienen zu Hause sind. "Leider kommt es immer mal vor, dass in der Landschaft freistehende Völker gestohlen werden – auch unter Imkern gibt es schwarze Schafe."

Immer mehr Imker in der Region

Guter Honig aus der Großstadt, wie ihn Haase in Magdeburg herstellt, ist laut Naturschutzbund sogar besser als der von intensiv bewirtschafteten Feldern. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke Das Interesse an Bienen wächst, meint Haase. Als er 2011 mit dem Imkern anfing, bekam er die Mitgliedsnummer 65. Heute zählt der Magdeburger Imkerverein mehr als 130 Mitglieder, "mit steigender Tendenz". Vom Studenten bis zum Rentner seien alle gesellschaftlichen Schichten vertreten. "Jeder kann imkern", ist Haase überzeugt.



Wer sich für Bienen interessiert, kann erst einmal einem erfahrenen Imker über die Schulter sehen. "Ich mache es so: Ich lade zu mir ein und drücke demjenigen einfach mal eine Wabe mit Bienen in die Hand. Und dann ist der erste emotionale Bezug schon hergestellt: stehen die Nackenhaare zu Berge oder leuchten die Augen." Wer einmal dabei ist, komme nicht mehr davon los. "Man wird geerdet, ist wieder eins mit der Natur", schwärmt Haase. Wer nicht direkt mit Bienen umgehen will, aber trotzdem etwas tun möchte, kann zum Beispiel seinen Garten für Bienenstöcke zur Verfügung stellen, die von anderen Imkern betreut werden.

Regional und transparent

Der Verein sucht noch weitere Flächen, auf denen Bienenvölker aufgestellt werden können. Auch auf dem Maritim-Hotel und dem Umweltministerium sowie auf dem Campus der Otto von Guericke-Uni stehen Stöcke. "Es ist doch eine Win-Win-Situation: Die Imker haben einen Stellplatz und die Unternehmen bekommen frischen Honig – bei voller Produktionstransparenz." Ein Volk liefert im Schnitt etwa 30 bis 40 Kilogramm Honig pro Saison. Über die neuen "Nachbarn" haben sich die Hotelgäste noch nicht beschwert. "Tatsächlich haben unsere Gäste noch gar nicht viel davon mitbekommen", sagt Hotelleiterin Sina Parschmann. "Die Bienen fliegen über unseren Innenhof hinweg und suchen die Nahrung weiter außerhalb – kein Problem."

Bienenhaltung in Städten sinnvoll

Solche vermeintlich kleinen Taten zum Schutz der Natur freuen Annette Leipelt vom Naturschutzbund (NaBu) Sachsen-Anhalt. "Wir begrüßen das sehr – zumal der Honig von städtischen Bienenvölkern eigentlich der bessere ist, als von intensiv bewirtschafteten Feldern." Die dort verteilten Pestizide und Pflanzenschutzmittel lassen sich später auch im Honig finden – während bei Balkonpflanzen, in Parks und Gärten insgesamt weniger Chemie eingesetzt wird. "Berlin, Leipzig, Dresden, Magdeburg – Imkern wird zunehmend Mode", meint Leipelt. Auch sie spürt ein wachsendes Interesse an der Natur. "Wir bekommen wieder mehr Anrufe und Briefe, besonders Jüngere wollen wieder naturnäher leben, mieten sich vielleicht einen Kleingarten und achten darauf, wo ihre Lebensmittel herkommen. Das ist auffallend in den letzten drei, vier Jahren – eigentlich je stärker die digitale Welt wird."

Sorge um das Prädikat "grüne Stadt"

Magdeburg war vor einigen Jahren eine der grünsten Städte Deutschlands, doch diesen Status sieht Leipelt in Gefahr. "Kleingärten, die verschwunden sind, Alleen, die nicht nachgepflanzt werden, an der Wiener Straße wurden Bäume in Größenordnungen gefällt – wir müssen aufpassen, dass da das Angebot für Insekten bleibt." Tatsächlich sind in den letzten Jahren viele Baumbestände aus Magdeburg verschwunden und wurden nicht nachgepflanzt. Doch auch Privatleute können etwas für den Naturschutz tun: Gärten, die mit Rindenmulch, Kies oder Splitt pflegeleicht gestaltet sind, rauben Tieren Lebensräume. "Nicht so viel mähen, mal etwas Laub liegenlassen, auf dem Balkon Blüten- und Rankenpflanzen pflegen – das hilft schon im Kleinen", so Leipelt.

