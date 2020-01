Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat im vergangenen Jahr so viele Besucher wie noch nie angezogen – mehr als zwei Millionen an der Zahl. Grund dafür war auch das Konzept der Lichterwelt, was bei vielen Besuchern aus ganz Deutschland für Begeisterung sorgte.



Die Stadt profitierte nicht nur emotional, sondern auch wirtschaftlich, berichtet die Tourismuschefin der Stadt, Sandra Yvonne Stieger: "Der Weihnachtsmarkt und die Lichterwelt befeuern den Handel. Viele Leute kommen nach Magdeburg, sprechen positiv über die Stadt und nehmen das natürlich auch wieder mit nach Hause." Die Lichterwelt wurde mit einer Werbekampagne für 120.000 Euro unterstützt, so Stieger. "Das hat super funktioniert." Neben Handel und Weihnachtsmarkt habe es auch von den Hotels positive Rückmeldungen gegeben.