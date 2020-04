Sachsen-Anhalts katholischer Bischof Gerhard Feige sieht in der Corona-Pandemie die Chance auf eine Neuorientierung in Wirtschaft und Gesellschaft. Feige sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Krise zeige Schwachstellen unserer bisherigen Lebensweise. Die Ausbreitung des Virus stelle zum Beispiel den Handel vor große Schwierigkeiten. Es müsse überlegt werden, was sich anders gestalten lässt, zum Beispiel, welche Produkte wieder regional hergestellt werden könnten.