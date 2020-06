In Magdeburg sind viele Hundert Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus auf die Straße gegangen. Die Demonstrierenden beteiligten sich damit an Protesten, die es weltweit auch in anderen Städten gab. Die Proteste sind Teil einer Bewegung, die ausgehend vom gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA unter #BlackLivesMatter ein Zeichen setzen will.