Herausforderungen: Dokumente anerkennen, Sprachtest, Zusatz-Studium

Ein gutes Beispiel dafür, warum es für Migrantinnen nicht ganz so leicht ist, ist Kursteilnehmerin Mojdeh* aus Magdeburg. Sie kommt aus dem Iran und lebt seit 2015 in Deutschland. Im Iran hat sie 20 Jahre lang als Physiklehrerin gearbeitet. Auch in Deutschland will sie wieder als Lehrerin arbeiten.

Aber der Weg dahin ist lang: Zum einen muss sie Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 nachweisen können – das entspricht sehr fortgeschrittenen Sprachkenntnissen. Zum anderen müssen Lehrkräfte in Deutschland – anders als im Iran – mindestens zwei Fächer unterrichten können. Neben Physik könnte das bei Mojdeh zum Beispiel Mathe oder Chemie sein. Ähnlich ist es bei der Englischlehrerin Tamam aus Syrien. Auch sie braucht ein zweites Fach, um als Lehrerin arbeiten zu können – vielleicht Französisch, überlegt sie. Mojdeh und Tamam müssen für ihr Zweitfach nochmal studieren. Die Auftaktveranstaltung des Projekts im Februar konnte noch in den Räumen des EBG stattfinden. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke

Für so einen Studienplatz hat Mojdeh am nächsten Tag ein Online-Vorstellungsgespräch mit der Uni Bochum. "Ich bin sehr aufgeregt", sagt sie. Und lächelt zugleich – stolz, dass sie es auf dem Weg zu ihrem Wunschberuf schon so weit geschafft hat. "Ich finde diesen Kurs sehr, sehr gut", sagt sie. Denn sie sei nun viel sicherer beim Deutschsprechen, selbstbewusster. Sie traue sich, auch einmal etwas falsch zu sagen. Alle sechs Kursteilnehmerinnen heben hervor, dass ihr Deutsch durch den Kurs besser geworden sei.

Anastasia, deren Muttersprache Russisch ist, will ihre C1-Deutschprüfung schaffen, um studieren zu dürfen. Sie hat bereits einen Bachelor in Wirtschaft, ihr Abschluss ist in Deutschland anerkannt worden. In Magdeburg will sie nun ihren Master machen. Danach kann sie sich vorstellen, in einer Personalabteilung oder auch in der Ausländerbehörde zu arbeiten.

Flexible Angebote, die zum Leben der Frauen passen

Dass die Kurse online stattfinden, hat auch Vorteile: Die Frauen können sich flexibel von überall zuschalten. Bildrechte: Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft/Stephan Deubner Sprachkurse setzen meist eine regelmäßige Teilnahme an festen Tagen, zu festen Uhrzeiten voraus. Aber Migrantinnen, die zum Beispiel kleine Kinder betreuen, ein Praktikum machen oder einen Minijob haben, brauchen oft mehr Flexibilität. Für die Syrerin Wala ist es praktisch, dass sie immer dann an den Online-Sprachkursen teilnehmen kann, wenn es für sie passt. Die zweifache Mutter macht seit Mitte November ein Praktikum bei der Magdeburger Kita, in die ihre Kinder gehen. Das Praktikum ist Voraussetzung, um eine Ausbildung zur Erzieherin machen zu können – Walas Wunschberuf.



Begleitend zum Praktikum kann Wala an den Deutschkursen teilnehmen. Sie findet es trotz der gelegentlichen technischen Probleme gut, dass die Kurse online stattfinden: Das spare Zeit und Fahrtkosten und sei besser mit dem Praktikum vereinbar. Nur Nebengeräusche seien manchmal ein Problem: "Wenn meine Kinder auch zu Hause sind, verstehen sie ja nicht, dass ich gerade lerne."

Hilfe beim Weg in die deutsche Arbeitswelt

Die Lebensrealitäten der Migrantinnen passten oft nicht zu den Anforderungen des deutschen Arbeitsmarkt-Systems, sagt Monika Schwenke von der Caritas. Es müssten administrative Hürden zwischen den Anforderungen von beispielsweise Ausländerbehörde, Jobcenter und auch den potenziellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern überwunden werden, erklärt sie. Die Leiterin der Fach- und Servicestelle, Jennifer Heinrich, erklärt, "Blickpunkt: Migrantinnen" unterstütze die Frauen durch flexible Beratungsgespräche und das Kursangebot dabei, diese Konflikte zu lösen. Das Projekt sei somit ein weiterer, wichtiger Baustein auf dem Weg in den Job. Es bilde eine Brücke, wenn Regelmaßnahmen nicht richtig ineinander griffen.

Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke Die Lebensrealitäten der Migrantinnen passen oft nicht zu den Anforderungen des deutschen Arbeitsmarkt-Systems. Monika Schwenke, Abteilungsleiterin Migration und Integration, Caritas Magdeburg

Kursteilnehmerin Seema stammt ursprünglich aus Afghanistan. Seit zwei Jahren lebt sie in Sachsen-Anhalt und hat sich Deutsch allein beigebracht – unter anderem mit Apps und der Hilfe einer deutschen Freundin. Denn für einen regulären Integrationskurs hat Seema nicht den richtigen Aufenthaltsstatus. Durch einen Flyer hat sie von "Blickpunkt: Migrantinnen" erfahren und lernt nun seit zwei Monaten im Kurs des EBG Deutsch.

Seema hat außerdem schon einen Job gefunden. Seit Ende Oktober arbeitet sie bei einem Pizza-Lieferservice, neben dem Deutschkurs. Vor der Einstellung habe ihr Chef gesagt, dass sie eine Krankenversicherung brauche. Diese habe sie auch abgeschlossen – und sich anschließend Sorgen gemacht. Denn sie habe das nicht vorab mit der Ausländerbehörde abgesprochen. "Ich hatte Angst, dass ich etwas falsch gemacht habe. In einem anderen Land ist man immer vorsichtig", erklärt sie. Die Beraterinnen von "Blickpunkt: Migrantinnen" hätten sie dann aber beruhigt.

Angebot derzeit auf Sachsen-Anhalt beschränkt

Laura, die aus Venezuela kommt, wohnt in Berlin und in Schönebeck. In Venezuela hat sie Rechnungswesen studiert – und es mit Hilfe der Projekt-Mitarbeiterinnen geschafft, dass ihr Abschluss zum Teil in Deutschland anerkannt worden ist. "Das waren gute Nachrichten", sagt Laura. Sie sucht nun eine Weiterbildung im Bereich Buchhaltung.

Auch Migrantinnen in anderen Bundesländern interessieren sich für die Kurse. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke Laura nutzt den Online-Sprachkurs als Ergänzung zu einem Präsenz-Deutschkurs, den sie in Berlin macht. Ihr gefällt es, dass die Teilnehmerinnen im Online-Kurs selbst Themen vorschlagen dürfen. Außerdem werde geübt, einen Lebenslauf und Anschreiben zu schreiben, was beim Weg ins Berufsleben helfe. "Ich kann den Kurs auf jeden Fall empfehlen", sagt sie. Die Physiklehrerin Mojdeh hat Verwandten in Nordrhein-Westfalen vom Kurs erzählt. Die hätten gerne teilgenommen. Doch bisher ist das Angebot nur für Frauen offen, die in Sachsen-Anhalt wohnen.

Erfahrungen durch Pilotprojekt sammeln