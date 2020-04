Mit der angeordneten Schließung des Ladens hatte Claudia Weber ihre Angestellten in Kurzarbeit geschickt. Die Arbeit, die anfiel, erledigte sie allein. "Es waren sehr anstrengende Wochen", erzählt sie. Um wenigstens minimal Umsatz zu machen, bot Claudia Weber Liefer- und Abholservice an. Vor dem Laden verkaufte sie an einem Stand noch Blumen, Pflanzen und mehr.