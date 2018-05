Der Teamleiter des Bereichs Seenforschung, Karsten Rinke, sieht im Blaualgen-Problem auch eine Auswirkung des Klimawandels. Rinke sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dadurch würden häufiger sommerliche Wetterlagen auftreten. So hätten heute viele Gewässer mit Blaualgen zu tun, die früher unauffällig gewesen seien. "Der Zustand unserer Standgewässer ist im groben Durchschnitt schlecht. Und die Hauptursache dessen ist tatsächlich die Überdüngung und damit die hohe Nährstoffbelastung", so das Fazit des Wissenschaftlers.

Die rund drei Meter lange und 250 Kilogramm schwere Mess-Boje hat auch schon Erfahrungswerte gesammelt: Das Modell ist bereits an der Rappbodetalsperre, an der Talsperre Bautzen, in China sowie künftig auch an der Wuppertalsperre im Einsatz. Im Barleber See soll die Boje bis zum Herbst Daten erheben. Sie sollen die Grundlage für die Restaurierung des Sees im Jahr 2019 bilden.