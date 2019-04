Verdacht auf Brandstiftung Autos brennen in Magdeburg und Halle aus

In Magdeburg und Halle haben am frühen Sonntagmorgen mehrere geparkte Autos in Flammen gestanden. Die Polizei geht nach eigenen Aussagen in beiden Fällen derzeit von Brandstiftung aus.

Der Brand in Magdeburg wurde gegen 3 Uhr in der Bahnhofstraße gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen zwei Fahrzeuge bereits in Flammen. Sie brannten komplett aus. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht beziffern.

In der südlichen Innenstadt von Halle ging ebenfalls ein Auto in Flammen auf. Das Feuer wurde in der Cansteinstraße nachts um halb 2 gemeldet. Auch hier wurde niemand verletzt. Die Polizei in Halle und Magdeburg sucht in beiden Fällen nach Hinweisen zu den Tätern.

Kontakt zur Polizei Zeugen können sich bei der Polizei in Magdeburg unter 0391-546 3292 und in Halle unter 0345-224 2000 melden.

Die Polizei geht bei den Bränden in Magdeburg und Halle von Brandstiftung aus. Bildrechte: MDR/Tom Wunderlich