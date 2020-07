Shisha-Bar "Ausländer raus"-Parole nach Brandstiftung in Magdeburg gefunden

Nach der Brandstiftung an einer Shisha-Bar wurde bei Ermittlungen in Magdeburg eine Tür mit einer rassistischen Parole gefunden. In sozialen Medien wie Twitter und Instagram wird ein Bild geteilt, das eine alte, angekokelte Holztür zeigt, auf die die Parole "Ausländer raus" gesprüht wurde. Die Polizei bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch, dass die Tür am Montag in unmittelbarer Nähe des Brandorts gefunden wurde.