Nach Nachbarschaftsstreit Brand und Festnahme in Magdeburg-Olvenstedt

Im Magdeburger Stadtteil Olvenstedt hat es in einem Plattenbau gebrannt und anschließend eine Festnahme gegeben. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, war eine Wohnungstür am frühen Samstagmorgen in Brand gesetzt worden. Der 41-jährige Mieter musste über den Balkon gerettet werden und kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.