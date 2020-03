Die Magdeburger Literaturwelt zeigt somit am kommenden Donnerstag ein breites Angebot an Genres, Themen und Textarten . 36 Protagonisten werden vertreten sein und Teile ihrer Werke vorstellen. Diese reichen laut Veranstaltern von gefühlvoller Lyrik, illustrierten Kinderbüchern und Märchen über historische Romane, Prosa-Ratgeber und Reisegeschichten bis hin zu Poetryslamshows, Fußballbüchern und Kabarett. "Das Besondere hieran ist die Nähe zu den Autoren. Man kann Fragen stellen, Bücher signieren lassen, ins Gespräch kommen und die Werke noch einmal ganz neu erleben", findet Herbert Beesten, Mitorganisator des Literaturevents.

Neben der Bühne, auf der die Gespräche und Lesungen ununterbrochen stattfinden werden, soll es eine Schmökerecke geben, bei der die Gäste Zeit haben, sich in Ruhe Bücher anzuschauen, zu lesen, Kaffee zu trinken und sich zu unterhalten. Jeder kann kommen und bleiben wann und wie lange er will, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vor zwei Jahren hatte Herbert Beesten schon einmal großes Chaos auf der Buchmesse Leipzig erlebt, als wegen des kurzfristig ausgebrochenen Winters viele Autoren nicht oder nur verspätet anreisen konnten und sich sämtliche Programme verschoben. Dass die ganze Messe ausfällt, ist aber auch für ihn neu. Deshalb freut er sich besonders darüber, dass auch der Magdeburger Taut-Kiosk in der Festung Mark aufgebaut werden soll. Der wegen seiner speziellen Bauweise als Alleinstellungsmerkmal des Magdeburger Messestandes geltende Kiosk wird in der Festung Mark als Verkaufs- und Informationsstand, aber auch als Ort des Zuammenkommens fungieren.

Hier kann man eben auch als Zuschauer Neues entdecken, mitreden, selber angeregt werden. Oder auch, wenn man selber schreibt, Kontakte knüpfen, selber was vorstellen und Teil der Bewegung werden. Der Kiosk ist immer ein richtiger Kernpunkt der Begegnung gewesen. Einmal ist ein Autor sogar einer alten Liebe dort begegnet. Da hat man gleich gemerkt, da hängt noch was in der Luft.

Herbert Beesten während einer Performance auf der Leipziger Buchmesse 2018. Bildrechte: Manuel Pape

Die große Buchmesse ist zwar abgesagt, viele von den kleinen Rahmenveranstaltungen und Lesungen, die neben dem Hauptprogramm der Buchmesse in Bars, Theatern und anderen Orten geplant sind und deren Zuschauerzahlen in einem angemessenen Rahmen bleiben, werden trotz des Coronavirus auch in Halle und Leipzig stattfinden. Magdeburg ist am kommenden Samstag ab 20:00 Uhr mit einer eigenen Veranstaltung in der Kneipe "Noch Besser Leben" vertreten, wo eine Poetryshow zum Thema "Die Lehre von der Leere" stattfinden wird. Zudem wird es zahlreiche weitere Lesungen und Programmpunkte in Leipzig und Halle geben.