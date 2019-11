Das Bundesverwaltungsamt mit Hauptsitz in Köln (Archivfoto) will künftig eine Außenstelle in Magdeburg bauen.

Das Bundesverwaltungsamt mit Hauptsitz in Köln (Archivfoto) will künftig eine Außenstelle in Magdeburg bauen.

Das Bundesverwaltungsamt mit Hauptsitz in Köln (Archivfoto) will künftig eine Außenstelle in Magdeburg bauen. Bildrechte: dpa

In Magdeburg entstehen bis 2021 etwa 200 neue Arbeitsplätze. Das hat am Dienstag Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bekannt gegeben. Demnach will das Bundesverwaltungsamt (BVA) eine Außenstelle in Magdeburg eröffnen. Seehofer sagte, die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland sei ihm ein persönliches Anliegen.