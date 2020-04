Für ihre Streams hätten die Café-Central-Besitzer zunächst DJs angefragt, mit denen sie sowieso vorher gearbeitet haben. "Es sind ja lauter Menschen, die gerade nichts zu tun haben und so geben wir ihnen die Möglichkeit, bei uns die Zeit zu verschönern", so Julia. Zwischendurch hätten sie auch einen Aufruf gestartet und die User nach ihren Wünschen gefragt. Einer der auftretenden Künstler, Hausfreund Semanski, wollte zum Beispiel aus seinem Konzert eine Call-In-Show machen. Und hat das am Ende auch umgesetzt. So konnten die Nutzer anrufen und sich Lieder wünschen. Ein deutlicher Mehraufwand für das Team, den sie letztlich gern auf sich genommen haben.

Dass solche Livestreams überhaupt so schnell realisiert werden konnten, liegt in der Konstellation des Teams. Alle vier Verantwortlichen betreiben die Bar nebenberuflich. Zwei von ihnen sind im digitalen Kommunikationsbereich tätig. "Das Know-how und die technischen Möglichkeiten waren also schon da, das musste nur angewendet werden – das ist unser großer Vorteil." Auch die Internetleitung konnte aus dem direkt über der Bar liegenden Büro umgeleitet werden, um eine stabile Leitung herzustellen. Beste Voraussetzungen also. "Das ist sicherlich für andere nicht ganz so einfach", gibt Mantwill zu.