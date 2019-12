Die Stadt Magdeburg reicht ihre Bewerbung ein. Und sie stellt das Konzept vor, mit dem sie punkten möchte: "Out of the Void" lautet das Motto, zu Deutsch: "Raus aus dem Vakuum" bzw. "Raus aus der Leere". Das soll an die physikalischen Versuche von Otto von Guericke erinnern und dafür stehen, dass es in Magdeburg jede Menge freien Raum gibt. Im Dezember 2019 soll das Konzept einer internationalen Fachjury präsentiert werden.