Chronologie Die alte Vision von der neuen Strombrücke

Welches Bauunternehmen den Auftrag für den Bau der Strombrücke erhält, ist offen. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf soll entscheiden. Das Gericht verschiebt den für Oktober angesetzten Anhörungstermin auf Februar. Oberbürgermeister Lutz Trümper rechnet nun nicht mit einem Baustart vor Mitte 2019 . Außerdem prüft die Stadt die rechtlichen, finanziellen und terminlichen Folgen einer neuen Ausschreibung.

Die Vergabekammer in Bonn stoppt die Vergabe des Brückenbaus an das Bauunternehmen "Züblin/Strabag". Gegen diese Entscheidung wiederum klagt nun der Konkurrent "Züblin/Strabag" vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf.