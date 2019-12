Am 4. Dezember 2019 geht es schließlich los: Bauarbeiter beginnen mit den ersten Sanierungsmaßnahmen. In zwei Bauschritten soll die Hyperschale saniert werden. Oberbürgermeister Lutz Trümper sagt: "Es freut mich sehr, dass der Umbau jetzt – pünktlich zum 50-jährigen Bestehen der Hyparschale – begonnen hat und wir in wenigen Jahren ein äußerst modernes Veranstaltungsgebäude in einem außergewöhnlichen Bau direkt an der Elbe nutzen können."