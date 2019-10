Am Citytunnel in Magdeburg wird seit Jahren gebaut. 2022 soll alles fertig sein. (Archivfoto)

Zeit der Umwege vorbei Citytunnel in Magdeburg wird für Radfahrer und Fußgänger freigegeben

Licht am Ende des Tunnels: Radfahrer und Fußgänger in Magdeburg können ab Mittwochmorgen Zeit sparen. Die Stadt öffnet einen Geh- und Radweg in der Tunnelbaustelle. Das freut vor allem die Einwohner aus den westlichen Stadtteilen, die die Innenstadt in den vergangenen Jahren nur über weite Umwege oder durch den Bahnhof erreichen konnten.