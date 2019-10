Von den Passanten wurde die Freigabe des Weges größtenteils begrüßt. Sie erhoffen sich durch die Nutzung eine Zeitersparnis. Laut MDR-Umfrage haben sich allerdings viele in den letzten Jahren an den Zustand gewöhnt. Außerdem würde es auf dem Weg ziemlich eng, wenn viele Menschen aus dem Zug aussteigen. Der neue Weg ist durch einen Bretterzaun von der Baustelle abgetrennt. Laut Stadt sollen im kommenden Sommer auch die ersten Straßenbahnen durch den Tunnel fahren können. An dem Tunnel am Hauptbahnhof wird seit drei Jahren gebaut. Seitdem sind die westlichen Teile der Landeshauptstadt vom Zentrum abgeschnitten. Die geschätzten Kosten stiegen von ursprünglich 95 Millionen Euro auf 140 Millionen Euro. Ein Grund dafür sind Planungsfehler. Das Bauvorhaben soll im Herbst 2022 komplett fertig sein.

Gleichzeitig berichtet die Magdeburger Volksstimme am Mittwoch über die Sorge um die Standsicherheit einiger Häuser an der Tunnelbaustelle in der Ernst-Reuter-Allee. Konkret geht es dabei um die alte Feuerwache und das ehemalige Hotel "Grüner Baum". Dort seien Risse im Gemäuer entdeckt worden. Magdeburgs Baubeigeordneter Dieter Scheidemann gab in dem Zeitungsbericht jedoch Entwarnung. Demnach besteht für keines der Gebäude in unmittelbarer Nähe zur Großbaustelle Einsturzgefahr. Allerdings räumte Scheidemann ein, dass Setzungserscheinungen an der ehemaligen Feuerwache festgestellt worden seien. Experten seien vor Ort, um die Bauarbeiten zu begleiten und abzusichern.