Von 38 Millionen Euro auf 198 Millionen Euro - der Bau des Citytunnels in Magdeburg wird immer teurer. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, hat sich die Stadt mit dem Haupt-Auftragnehmer geeinigt. Die Unterführung mit dem Autotunnel soll Ende des Jahres 2022 fertig sein. Die Kosten würden sich nun auf 198 Millionen Euro erhöhen. Das ist mehr als fünf Mal so viel wie ursprünglich geplant. Die Stadt Magdeburg trägt davon 80 Millionen.