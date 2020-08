Ab Donnerstag gilt in Magdeburg ein neuer Straßenbahnfahrplan. Darüber informierten die Magdeburger Verkehrsbetriebe. Erstmals seit Jahren sollen dann wieder regelmäßig Bahnen durch den Citytunnel fahren – also direkt vom Bahnhof in die westlichen Stadtteile Stadtfeld, Olvenstedt oder Diesdorf. Bislang wurden die Bahnen dorthin umgeleitet und die Fahrgäste mussten teilweise lange Umwege in Kauf nehmen. Die neuen Fahrpläne der Bahnen sind auf der Homepage des Unternehmens aufgelistet.