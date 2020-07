Drogen- und Waffenbesitz Clan-Chef in Magdeburg zu langjähriger Haftstrafe veruteilt

Der 36-jährige Abd M. muss für sieben Jahre und zehn Monate in Haft. Neben dem Handel und Besitz von Drogen in nicht geringer Menge, sah das Magdeburger Landgericht bei dem libanesischen Clan-Chef auch den Besitz und das Führen von Schusswaffen und Munition als erwiesen an. Darüber hinaus zieht das Gericht Geld im Wert von 44.000 Euro, die Waffen und das Auto des Verurteilten ein. Zeugen hatten die Ermittler auf die Spur von Abd. M gelenkt, der danach von der Polizei überwacht wurde. Der Mann, der Kontakte zum Miri-Clan in Bremen und zum Abou-Chaker-Clan in Berlin pflegte, wird einen Teil seiner Strafe in einer Entziehungsanstalt absitzen.