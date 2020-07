Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Über die Autorin Ann-Kathrin Canjé wurde 1991 in Düsseldorf geboren und volontiert seit 2019 beim MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNK. Nach dem Abitur hat sie sich von NRW verabschiedet, um in Niedersachsen und Berlin Kulturwissenschaften und Angewandte Literaturwissenschaft zu studieren. Währenddessen absolvierte sie Praktika bei der Kulturzeit in Mainz und dem Kulturmagazin Aspekte in Berlin. Vor dem Volontariat hat sie in der Onlineredaktion des Berliner Radiosenders FluxFM gearbeitet. In ihrer Arbeit liegen ihr besonders Themen wie Gleichberechtigung und Anti-Diskriminierung am Herzen, weil es für sie wichtig ist, Stimmen sichtbar zu machen, die im alltäglichen Geschehen oft unter gehen. Wenn Ann-Kathrin gerade nicht journalistisch unterwegs ist versucht sie ihre Zeit zum Lesen und Schreiben zu nutzen. Ihr liegen die kleinen, unauffälligen Geschichten des Alltags am Herzen, die sie meist in Kurzgeschichten festhält.