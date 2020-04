Lisa Blume und René Schröter sind für das Ordnungsamt Magdeburg auch in der Corona-Krise auf Streife. Im Moment gibt es viel zu tun. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Schon nach ein paar Hundert Metern Fahrt bringt René Schröter den blau-weißen Bus zum Stehen. Seine Kollegin Lisa Blume kurbelt die Scheibe herunter. "Entschuldigung", ruft sie. Der Mann an der Elbpromenade, Anfang 30 vielleicht, hört sie nicht. Lisa Blume schnallt sich ab, steigt aus und geht zu dem Mann. Sein Hund ist nicht angeleint. Das ist an dieser Stelle verboten. In Magdeburg gilt Leinenpflicht. Lisa Blume wechselt ein paar Worte mit dem Mann, erklärt ihm seinen Fehler. Einsichtig ist er nicht.

Um sich im Einsatz nicht anzustecken, wurde das Ordnungsamt mit FFP2- und FFP3-Schutzmasken ausgestattet. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Magdeburger Ordnungsamtes ist das Alltag. Blume steigt also wieder ein, der blau-weiße Bus des Ordnungsamtes rollt weiter. Der Alltag der Ordnungshüter ist seit ein paar Wochen ein anderer. Die rund 60 Frauen und Männer, die regelmäßig auf Streife gehen, kontrollieren neben all ihren üblichen Aufgaben, ob die Magdeburger sich an die strengen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise halten. Ob sie nur dann rausgehen, wenn es wirklich nötig ist. Und ob sie sich nicht doch in größeren Gruppen aufhalten. Kein leichter Job.

René Schröter steuert den Bus in Richtung Stadtpark. "Da ist bei dem schönen Wetter ja doch mit Personen zu rechnen", sagt der 36-Jährige. Vorn an der Stadthalle decken sich ein paar Leute mit Eis ein. Der Eiswagen darf hier stehen. Eine Sondergenehmigung macht es möglich. Die Bedingung: Wer ein Eis kauft, darf es nicht im Umkreis von 50 Metern essen. In der Regel funktioniert das. Schröter parkt rückwärts auf dem Seitenstreifen am Stadtpark ein. Er und seine Kollegin wollen nachsehen, ob am großen Kinderspielplatz alles mit rechten Dingen zugeht.

Der Spielplatz im Stadtpark ist verwaist

Der Spielplatz ist verwaist. Keine Menschenseele ist zu sehen. Gut so. Denn das wäre verboten. Ein paar Meter weiter liegt eine Frau auf einer der Bänke und genießt die Nachmittagssonne. "Streng genommen", sagt René Schröter, "sollte sie sich an der frischen Luft bewegen". Trotzdem will der 36-Jährige jetzt nicht den Ordnungshüter raushängen lassen. "Wenn sie sich für ein paar Minuten hinlegt und sonnt, werden wir da jetzt nichts machen." Die Frau, offenbar verunsichert von der Präsenz des Ordnungsamtes, steht ohnehin kurze Zeit später auf und läuft weiter. Präsenz zeigen, von morgens um 6 bis abends um 10. Das ist den Ordnungshütern jetzt besonders wichtig. Das Magdeburger Ordungsamt sieht in den Parks und Grünanlagen in der Stadt im Moment besonders genau hin. An diesem Nachmittag ist im Stadtpark allerdings alles ruhig. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

"Wir sind an sieben Tagen in der Woche von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr im Dienst", erzählt Gerd vom Baur. In der Nacht kontrolliert die Polizei. Vom Baur ist Leiter des "Ordnungsamtlichen Außendienstes", wie es im Behördenjargon heißt – und damit der Chef von René Schröter und Lisa Blume. Die Zusammenarbeit mit der Polizei sei besonders jetzt wichtig, sagt vom Baur. Wer gegen die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus verstößt, begeht im Zweifel nämlich eine Straftat. Dann darf, anders als bei Bußgeldverfahren, nur die Polizei ermitteln. Vom Baur ist froh über die Zusammenarbeit. Und er ist froh darüber, dass er und sein Team inzwischen ausreichend FFP2- und FFP3-Schutzmasken gestellt bekommen haben. Auf Streife steigt das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus schließlich ganz automatisch. "Die drei Verdachtsfälle in unseren Reihen haben sich aber zum Glück nicht bestätigt", sagt vom Baur.