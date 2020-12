Dass nun, Anfang Dezember, völlig unklar ist, wie es weitergeht, macht also auch der Theaterkiste zu schaffen. Es fehlt an Planungssicherheit. Auch für 2021. Eines wollen sie aus diesem wirren Corona-Jahr in jedem Fall mitnehmen: das Sommertheater im Hof des Alten Theaters. Das war in diesem Sommer aus der Not heraus entstanden. Und kam gut an beim Publikum. Wirtschaftlich gelohnt hat es sich nicht. Weder für das Alte Theater, noch für die Theaterkiste. "Wir stecken den Kopf nicht in den Sand", sagt Thomas Stieghahn.

Die Theaterkiste gehört seit 1993 zum Kulturszene Magdeburgs. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer