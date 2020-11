Corona-Änderungsverordnung Einrichtungen für Menschen mit Behinderung beiben geöffnet

"Wir sind froh, wenn wir die Normalität aufrecht erhalten können", sagt Heike Woost, die Geschäftsführerin der Lebenshilfe Magdeburg. Mit der neuen Corona-Verordnung, die am Montag in Kraft tritt, sind keine Schließungen von Einrichtungen für behinderte Menschen, etwa Werkstätten und Förderschulen, geplant. Das bestätigte das Sozialministerium MDR SACHSEN-ANHALT.

Lebenshilfe Sachsen-Anhalt Die Lebenshilfe ist ein Verein und betreibt nach eigenen Angaben 15 Werkstätten in Sachsen-Anhalt, in denen 5.450 Menschen arbeiten. Etwa 400 Personen davon befinden sich in beruflicher Aus- und Weiterbildung. Mehr als 200 Menschen werden auf eine Tätigkeit auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt vorbereitet. Die Lebenshilfe betreibt zudem unterschiedliche Wohnangebote sowie Beratungs- und Betreuungsstellen, etwa für Kinder. Quelle: Website der Lebenshilfe Sachsen-Anhalt

Diese Belastung hat Heike Woost in der vergangenen Woche im Landtag im Rahmen der Enquête-Kommission zur Absicherung der Gesundheitsversorgung und Pflege in Sachsen-Anhalt angesprochen. Bei der öffentlichen Anhörung am Mittwoch forderte sie unter anderem eine Corona-Prämie für Mitarbeitende in der Behindertenhilfe, wie sie Pflegekräfte im Sommer erhalten hatten. "Wir werden da immer so ein bisschen vergessen", sagte Woost später MDR SACHSEN-ANHALT. Die Anforderungen seien vergleichbar und die Betreuerinnen und Betreuer fühlten sich vom Staat allein gelassen.