Die Grundschule "Am Umfassungsweg" und der Hort im Magdeburg Stadtteil Neue Neustadt wird wegen eines positiven Coronatests von Freitag, den 12. Juni 2020 bis zum 26. Juni 2020 geschlossen. Das teilte der Amtsarzt der Landeshauptstadt, Eike Hennig, MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Wegen der Corona-Neuinfektionen am Mittwoch in Magdeburg waren zehn Kinder an der Grundschule getestet worden. Bei einem sei das Ergebnis positiv gewesen, so der Amtsarzt. Auch die Mutter sei positiv getestet worden.

Kindern der Schule sollen zu Hause bleiben

Da das Kind in der Schule viel Kontakt mit seinen Mitschülern hatte und die Mutter auf einer Elternversammlung war, werde nun die Schule geschlossen. Laut Mitteilung der Stadt Magdeburg am Donnerstagabend waren bei der Elternversammlung am 8. Juni 2020 neben 15 Eltern auch eine Reihe von Pädagoginnen und Pädagogen anwesend. Die Betroffenen würden eine Quarantäneanordnung erhalten.

Amtsarzt Eike Hennig teilte mit, dass er allen Kindern der Schule empfehle, zu Hause zu bleiben. Es sei aber kein bedeutsamer Ausbruch in Magdeburg. Das Gesundheitsamt könne mit den Neuinfektionen umgehen und alle Kontaktpersonen ermitteln. "Aufgrund der Reisetätigkeit ist eine Häufung von Neuinfektionen erwartbar gewesen", so Hennig.

Freiwillige Tests in der Fieberambulanz möglich

Nach Angaben der Stadt sind zurzeit keine weiteren Tests geplant. Betroffene aus der Grundschule könnten sich aber in der Fieberambulanz in der Brandenburger Straße testen lassen.

Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT arbeitet die Sekretärin der Grundschule auch an der Grundschule "Am Westring" im Stadtteil Stadtfeld. Ob das Auswirkungen auf die Schule habe, sie gegebenenfalls auch geschlossen werde müsse, werde noch entschieden.