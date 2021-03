Einzelhändler in Magdeburg haben mit einer Protestaktion auf die prekäre Lage des Handels und der Innenstädte aufmerksam gemacht. Wie die Interessensgemeinschaft Innenstadt Magdeburg mitteilte, versammteln sich rund 30 Beschäftigte und Unternehmer des Magdeburger Einzelhandels mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz vor dem roterleuchteten Eingang des Allee-Centers. Einige hielten dabei Grableuchten in den Händen. Unter anderem forderten sie eine sofortige und sichere Öffnung des Einzelhandels sowie schnelle und effektive Corona-Hilfen und eine dauerhafte Förderung der Innenstädte.

Die Arbeitsgruppe Einzelhandel der Interessensgemeinschaft Innenstadt sieht die Lage der Einzelhändler in ganz Deutschland als dramatisch an. Auch in Magdeburg werde aufgrund fehlender Fördermittel und Öffnungsperspektiven ein Ladensterben befürchtet. Damit verbunden wäre ein "massiver Einbruch der Attraktivität der City". Mit der Initiative "Rettet unsere Läden jetzt!" wolle man deswegen auf die prekäre Lage aufmerksam machen, so Vorstandsmitglied Petra Kann.