Trotz steigender Infektionszahlen Magdeburg plant keine Verschärfung der aktuellen Corona-Regeln

Magdeburg wird keine eigene Allgemeinverfügung für strengere Corona-Maßnahmen verfassen. Das hat Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) gemeinsam mit Amtsarzt Eike Hennig am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Die Stadt will außerdem – im Gegensatz zu Halle – keine Maskenpflicht verhängen. Man wolle abwarten, was die neue Landesverordnung beinhaltet, die am Dienstag veröffentlicht wird.

Steigende Infektionszahlen in Magdeburg

In Magdeburg hat die sogenannte 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag erstmals die 35 überschritten, es waren also mehr als 35 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert. Die Tendenz sei steigend, so Trümper.

Magdeburg stockt am Montag die Zahl der Personen auf, die für die Kontaktverfolgung zuständig sind. Mehr als 20 Mitarbeitende sollen dann die Kontaktverfolgung infizierter Personen übernehmen. Zudem sollen dabei nun Prioritäten gesetzt werden, sodass Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen, wie Kitas, Schulen und Pflegeheimen, zuerst auf den Tisch kommen.

Fieberambulanz in der Brandenburger Straße bleibt

Zahlreiche Menschen warten bei Herbstwetter und -temperaturen auf ihren Coronatest im Magdeburger Zentrum. Bildrechte: MDR/Norma Düsekow. Nach Kritik wegen zu langen Wartezeiten an der Fieberambulanz in der Brandenburger Straße, sagte Amtsarzt Eike Hennig, der Standort bleibe so erhalten. Das Personal werde in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung um einen Arzt beziehungsweise eine Ärztin aufgestockt.



Es gebe zudem Planungen, den Weg ins Gebäude witterungssicher zu machen, etwa mit überdachenden Planen. Es gebe auch Überlegungen diesen Gang dann zu beheizen. Personen, die zum Test kamen, hatten sich kürzlich beschwert, dass es stundenlange Wartezeiten gibt und sie bei Herbstwetter ungeschützt im Freien warten mussten.

Ticketverkauf für FCM-Spiel gestoppt

Für das Spiel des FCM gegen Wehen Wiesbaden am Samstag werden keine weiteren Tickets verkauft. Wer bereits ein Ticket hat, darf das Stadion besuchen. Die Stadt empfiehlt eine Maskenpflicht, Absprachen mit dem Verein und eine Entscheidung standen aber am Donnerstagnachmittag noch aus.