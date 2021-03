Hinzu kommt, dass auch keine ausreichend hohe Anzahl an Schnelltests beschafft wurde. Das machte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Abend im Ersten bei "Anne Will" deutlich. Er erklärte, dass die Verhandlungen mit "den einzelnen Partnern" liefen. Erst im Laufe des März bis in den April hinein werde all das, was zuletzt beschlossen wurde, funktionieren. Einen kostenlosen Schnelltest für jeden wird es in dieser Woche also noch nicht geben.