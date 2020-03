Die Entscheidung, Schulen und Kitas ab Montag zu schließen, teilte das Sonderkabinett am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei mit. Die Maßnahme ist laut Ministerpräsident Reiner Haseloff zunächst bis Ostermontag, den 13. April 2020, geplant.



Die kurzfristige Umsetzung der Entscheidung, also die Schließung der Schulen direkt am Montag, begründete Haseloff mit der Notwendigkeit. "Wir sind an dieser Stelle sowieso ein lernendes System", sagte er. Es gebe keine Blaupause für die aktuelle Situation. Weiteres Zögern bringe nichts.

Dienstpflicht für Lehrer bleibt bestehen

Bildungsminister Marco Tullner kündigte an, dass für die Kinder, die keine andere Möglichkeit haben, eine Betreuung organisiert wird. Reiner Haseloff betonte, dass die Dienstpflicht für Lehrer nicht ausgesetzt sei. Es werde ein Notbetrieb in Schulen und Kitas aufrechterhalten, in der Schule mit unterrichtlichem Angebot. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne sagte aber auch: "Wir gehen erstmal von Schließung aus." Sie sehe die Eltern in der Verantwortung, weil sie Angst um ihre Kinder haben. Der Notbetrieb ist nur für Familien gedacht, in denen eine Betreuung nicht möglich ist.

Dass Großeltern die Betreuung der Kinder übernehmen, hält Grimm-Benne nicht für sinnvoll, da ältere Menschen zur Risikogruppe gehörten, die es zu schützen gilt. Von den Schulschließungen betroffen seien Eltern von 106.828 Schülerinnen und Schüler in öffentlichen Schulen und ungefähr 11.000 Schülerinnen und Schüler in Schulen in freier Trägerschaft. Das ist die Anzahl derjenigen, die jünger als 14 Jahre sind, und für die eine Betreuungspflicht besteht.

Tullner versicherte, dass Abiturabschlüsse anerkannt werden, egal unter welchen Rahmenbedingungen der Abschluss gemacht wird. Es sei geplant, Abiturprüfungen durchzuführen, eine konkrete Planung gebe es dafür aber noch nicht.

Mehrere Ausschüsse forderten Schließungen

In Magdeburg hatten zuvor mehrere Ausschüsse des Stadtrats die Schließung aller Kitas und Schulen gefordert. Das geht aus einem offenen Brief hervor, der MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt. Im Brief hieß es, Prävention sei keine Hysterie. Kinder und Jugendliche könnten das Virus ohne Krankheitszeichen weitergeben, das heißt sie könnten sich selber als auch andere anstecken.

Landesschülerrat gegen Schließungen