Eine deutliche Ausweitung der Impfungen sowie mehr und kostenlose Schnelltests für alle, darauf will die Stadt Magdeburg bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in der nächsten Zeit setzen. Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) forderte auf einer Pressekonferenz am Montag, dass die Menschen die Schnelltests zuhause machen sollen könnten. Die Kommunen könnten das nicht mehr leisten. Trümper hofft darauf, dass am Mittwoch bei den Beratungen des Bundes mit den Ländern kostenlose Schnelltests für alle beschlossen werden. Dann müsse den Menschen nur noch erklärt werden, wann und wie oft sie sich testen müssen.