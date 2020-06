Auch zwei Jugendzentren sind von der Sperrung betroffen: So dürfen der Jugendclub "Knast" am Moritzplatz sowie das Kinder- und Jugendhaus "Bauarbeiter" im Neustädter Feld nicht öffnen. Außerdem sind mittlerweile sechs Spielplätze wieder gesperrt. Neben den Spielplätzen am Moritzplatz, hinter dem Gesundheitsamt ("Polarspielplatz") und in Alt Fermersleben/Ecke Friedrich-List-Straße, dürfen nun auch der Spielplatz am Gröninger Bad in Salbke, das Spielschiff am Neustädter See und der Bolzplatz an der Gemeinschaftsschule "Heinrich Heine" nicht mehr genutzt werden.