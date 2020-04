#miteinanderstark Musikunterricht per Video in Zeiten von Corona

Musikschulen in Sachsen-Anhalt bieten in Corona-Zeiten auch auch Videounterricht an und das kommt gut an. Das zeigt ein Beispiel aus Magdeburg, die "Rock : Pop : Jazz : Schule". Gitarrenlehrer Frank Kroll vermittelt Kindern und Jugendlichen sein Wissen per Video.

Bildrechte: MDR/Luca Deutschlaender von Janine Wohlfahrt, MDR SACHSEN-ANHALT