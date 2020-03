"Mausi", ruft Christina Patzwaldt. "Einen Moment, ich muss kurz schauen, ob etwas im Fernsehen läuft", sagt die 38-Jährige entschuldigend. Dabei müssen Menschen wie sie sich in diesen Tagen ganz bestimmt nicht entschuldigen. Christina Patzwaldt ist alleinerziehende Mutter und lebt in Magdeburg. Sohn Adriano ist vier Jahre alt – "und macht keinen Mittagsschlaf mehr", erzählt seine Mama am Telefon. Jeder weiß, dass Vierjährige beschäftigt werden wollen. Adriano wird sich in diesem Interview immer wieder zu Wort melden. Und das ist völlig okay. "Man darf in dieser Situation nicht vergessen: Es ist ja wichtig, dass ich mich um ihn kümmere", sagt Christina Patzwaldt. "Ich will ja nicht, dass er diese Phase irgendwann schlecht in Erinnerung hat."