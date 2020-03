Die erste sogenannte Fieberambulanz gab es zu Beginn der vergangenen Woche in Halle, kurze Zeit später öffnete eine solche Anlaufstelle auch in Magdeburg. In Halle ist die Nachfrage im Fieberzentrum der Poli-Reil noch immer hoch. 17 Menschen wurden in der Saalestadt bislang positiv auf das Virus getestet (Stand: 16.03.2020).



Auch im Saalekreis gibt es Pläne zum Aufbau einer Corona-Teststelle. Zusammen mit der Bürgermeisterin wollen die Hausärzte eine zentrale Anlaufstelle einrichten – ein Zelt auf einem zentralen Platz in Landsberg soll aufgestellt werden, durch das Patienten mit einem Auto durchfahren und aus dem Auto heraus auf das Virus getestet werden.



Auch die Kassenärztliche Vereinigung hat bekräftigt, Anlaufstellen für Corona-Tests in jedem Landkreis in Sachsen-Anhalt zu ermöglichen. Dort sollen laut Sozialministerium Menschen getestet werden, die im Verdacht stehen, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Der Kontakt werde in der Regel über den Hausarzt vermittelt, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums. Ziel sei, lange Warteschlangen und andere Ansammlungen von Menschen zu vermeiden.