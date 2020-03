Der Spaziergang beginnt, wie sollte es anders sein in diesen Tagen, im Homeoffice. Sonntagmorgen, halb neun. Auf dem Balkon fühlt es sich an, als sei man über Nacht in einem kleinen Dorf gelandet. Totenstille. Nicht mal ein Auto ist zu hören. Nur die Vögel singen. Man ist aber nicht in einem kleinen Dorf – sondern in Magdeburg. Gar nicht so weit entfernt vom Zentrum.

Die Idee für diesen Spaziergang am Sonntag: Nachzusehen, wie es ist, wenn eine Stadt mehr oder weniger lahmgelegt wird. Zu schauen, ob die Menschen sich an das Gebot der Stunde halten: Zu Hause bleiben! Kann das gelingen, an einem frühlingshaften Sonntag wie diesem? Der Besuch von fünf stadtbekannten Stellen, an denen sich sonst die Menschen tummeln, wird es zeigen. Los geht es zur ersten Station.

9:30 Uhr – Rotehornpark, Stadthalle.

Es ist vielleicht der bislang schönste Sonntag des Jahres. Die Sonne scheint, passend angezogen lässt sich auch der Wind aushalten. Frühlingsgefühle im Rotehornpark. Nur: Bis auf eine Gruppe Nordic Walker, die aus der Ferne ein bisschen wie eine Enten-Familie anmuten, ist kaum einer unterwegs. Der Parkplatz vor der Stadthalle? Leer. Nur eine leere Chipstüte flattert im Wind. Sonst finden hier Flohmärkte statt, am Sonntag ist der Parkplatz an der Stadthalle leer. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Das "Le Frog" ein paar Meter weiter? Geschlossen. Erst einmal bis einschließlich 19. April, verrät ein Schild an der Eingangstür. Der Biergarten mit Blick auf den Adolf-Mittag-See entsprechend verwaist.

Ein paar Schritte weiter in Richtung Kinderspielplatz. Dort hatte MDR SACHSEN-ANHALT noch am Freitag mehrere Mütter mit Kindern getroffen. Heute nun geht es ruhiger zu. Menschenleer ist der Spielplatz dennoch nicht.

10 Uhr – Rotehornpark, Spielplatz.

Es gibt sie also wirklich, die Unbelehrbaren. Der große Kinderspielplatz im Rotehornpark ist verwaist. Nur ein Mann, vielleicht Mitte 30, sportlich gekleidet, hat offenbar nicht mitgekommen, dass auch Erwachsene Spielplätze in diesen Tagen nicht betreten dürfen. Der Mann hält sich fit, boxt zwischendrin, sprintet von einer Ecke des Spielplatzes zur nächsten. Sport am Sonntagmorgen. Nur eben an einer Stelle, an der das nicht erlaubt ist. Betreten verboten: Am Kinderspielplatz im Rotehornpark weist ein Schild daraufhin, dass der Spielplatz erst einmal geschlossen bleibt. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Dabei ist der gesamte Spielplatz mit Flatterband abgesperrt, an jedem Eingang weisen beinahe martialische Schilder darauf hin, dass Betreten verboten ist. Noch ehe man den Mann fragen kann, warum er trotzdem seinen Morgensport hier macht, joggt er auch schon weiter. An diesem Morgen wird sich beim Spaziergang durch die Landeshauptstadt zeigen: Der Mann ist einer von wenigen, die das Gebot der Stunde offenbar noch nicht verstanden haben. Der Großteil der Stadt aber zieht mit. Die Straßen sind leer, rund um den Spielplatz sind nur einige wenige Leute unterwegs.

Es sind die, die Sport machen. Oder die, die ihren Hund ausführen.

Der Spaziergang geht nun weiter über die Sternbrücke. Der Blick über die Elbe – herrlich. An der Kreuzung am Schleinufer könnte man meinen, eine der großen Magdeburger Verkehrsadern sei zur autofreien Zone geworden. Gähnende Leere. Vorbildlich. Nur ein Polizei-Wagen rauscht vorbei.

10:30 Uhr – Hasselbachplatz.

Nicht als Autos auf dem Weg durch die Sternstraße zum Hasselbachplatz. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Zeit für einen Kaffee. Die große Bäckerei, in der sonntags für gewöhnlich zwei Verkaufstheken geöffnet sind, hat ihr Angebot heruntergefahren. Die Theke vorn ist leer. Der Brunch? Fällt aus. "Eine Weile lang", heißt es auf einem der Schilder im Gastraum. Hinten in der Ecke sitzt ein Gast, der frühstückt. Die freundliche Verkäuferin gibt derweil Auskunft über das Mais-Brot, für das sich ein Kunde interessiert. Draußen vor der Tür fährt ein menschenleerer Bus vorbei. Drei (!) Menschen laufen verteilt auf dem Platz herum. Ansonsten: das Klappern der Straßenbahnen. Und der Hinweis auf der Anzeigetafel, dass die Verkehrsbetriebe ab Montag nach einem Corona-Fahrplan fahren – und weniger Bahnen im Einsatz sind.