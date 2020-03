Holger Franke ist Chef der Tafeln in Magdeburg. Auch dort sorgt die Corona-Krise für Probleme: Die Zahl der gespendeten Lebensmittel ist um ein Drittel zurückgegangen. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Die Ruhe ist schon beinahe gespenstisch. Vor der Tafel im Magdeburger Stadtteil Olvenstedt herrscht Totenstille. Die Vögel zwitschern, der Spielplatz der Schule nebenan ist komplett verwaist. Man könnte meinen, es sei Sonntag. In Wahrheit ist Donnerstag, kurz vor 12 Uhr. Einzig die heranfahrende Müllabfuhr zeugt von etwas Normalität in diesen skurillen Tagen.

Im Innern der Tafel ist zumindest auf den ersten Blick alles normal. Die Mitarbeiterinnen packen Lebensmittel in Kisten, bereiten sie für die Bedürftigen vor, die einige Stunden später erwartet werden.

Normal läuft der Betrieb nur auf den ersten Blick

In der Tafel in Magdeburg-Olvenstedt werden rund 2.000 Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Doch der Schein trügt. Wer mit Holger Franke spricht, erfährt das sehr schnell. Franke ist Chef der Tafeln in Magdeburg, außerdem ist er stellvertretender Landesvorsitzender der Tafeln in Sachsen-Anhalt. Und als solcher im Moment mindestens besorgt. "Die Zahl der gespendeten Lebensmittel ist um ein Drittel gesunken", berichtet Franke. "Normalerweise bekommen wir monatlich im Schnitt 40 Tonnen Lebensmittel gespendet. Zur Hälfte des Monats hätten es also 20 Tonnen sein müssen", rechnet der 56-Jährige vor. Die Realität in diesen Tagen ist eine andere: Bis zur Monatsmitte kamen 12 Tonnen Lebensmittel zusammen. Acht Tonnen weniger als üblich.

Der Schluss liegt nahe: Für die Ärmsten der Armen kann die Corona-Krise zum echten Problem werden.

Franke, der nun zu einem Rundgang durch die kleine Baracke einlädt, in der die Tafel untergebracht ist, kann für den Moment aber Entwarnung geben. "Wir merken in dieser Woche, dass weniger Kunden zur Lebensmittel-Ausgabe kommen", erzählt er. Es ist wohl die Verunsicherung, die so manchen vom Gang zur Tafel abhält. Um die 2.000 Menschen holen sich hier in Olvenstedt üblicherweise Lebensmittel ab. Sie kommen aus der ganzen Stadt. An sechs Tagen in der Woche. Dass es nun weniger Kunden – wie sie bei der Tafel sagen – sind, entschärft die Lage ein wenig. Hände schütteln verboten: In der Tafel weisen Schilder auf die außergewöhnliche Lage hin. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

So oder so: Auch die Tafeln selbst haben in Magdeburg einiges verändert. Zum "Rauchen verboten"-Schild vor dem Eingang hat sich ein Schild gesellt, das das Händeschütteln verbietet. Mehrsprachig sind zudem Änderungen aufgelistet, die jetzt in der Corona-Krise greifen: Die Tafel ist nur noch montags bis freitags geöffnet. Maximal zwei Kunden dürfen gleichzeitig im Innern stehen. Und die Mittagsversorgung, die wurde komplett eingestellt. Außerdem sind alle Mitarbeiter angehalten, noch häufiger als bislang die Hände zu waschen. Zur Ausgabe der Lebensmittel tragen sie Einmalhandschuhe, im Eingangsbereich steht eine Flasche Desinfektionsmittel.

Sechs Tafeln landesweit geschlossen