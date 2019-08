Das war der Christopher Street Day in Magdeburg

Es ist buchstäblich ein buntes Treiben auf dem Alten Markt in Magdeburg am Samstag. Luftballons, Kleidung, Haare, Gesichter – alle tragen Regenbogenfarben. Hundert Flaggen ragen in die Luft, auch wenn kaum ein Wind geht. Am Ende des Tages wird die Schminke auf vielen Gesichtern verlaufen sein, denn es ist heiß. Die Sonne scheint als sich um 13 Uhr die Christopher-Street-Day Parade 2019 in Magdeburg in Bewegung setzt und sie scheint auch noch, als der Zug knapp zwei Stunden später wieder am Rathaus eintrifft.