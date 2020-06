Problemfall: die Mütter

Mehr als die Hälfte der Rumänen in Magdeburg sind 17 Jahre alt oder jünger. Viele von ihnen versucht Sandy Gärtner zu erreichen. Sie ist Leiterin des Projektes "Utopolis – Auf die Plätze… Kulturraum Moritzplatz neu entdeckt." Seit Oktober 2018 wird dabei versucht, die Bewohner des Stadtteils zusammenzubringen. Wichtig ist dabei, das Wir-Gefühl zu stärken – egal welche Nationalität die Teilnehmer haben. Sandy Gärtner sagt, mit Kindern funktioniere das Deutschsprechen sehr gut und auch bei den Vätern klappe es oftmals. "Die Mütter sind problematisch: Die sind immer Zuhause und kümmern sich um die Kinder." Um auch mit ihnen in Kontakt zu kommen, wurde extra ein Müttercaffee nahe der Grundschule am Umfassungsweg gegründet.

Kritik an der Darstellung der Stadt

Sandy Gärtner engagiert sich in der Neuen Neustadt. Bildrechte: Kathrin Singer Sandy Gärtner ärgert sich darüber, dass die Stadt überhaupt mitgeteilt hat, dass es sich bei den Infizierten um Rumänen handelt. "Warum muss das sein? Es ist einfach in Familien aufgetreten", meint sie. Auch der Beirat für Integration und Migration der Stadt Magdeburg bewertet die Äußerungen kritisch. In einer Pressemitteilung des Beirats wird gefragt, inwiefern es relevant sei "welcher Nationalität die Infizierten und unter Quarantäne befindlichen Personen sind? Das Virus kennt keine Nationalität."

Trümper wirft den Rumänen in Magdeburg schon seit längerem vor, sich die Sozialleistungen illegeal zu beschaffen. In einem Beitrag von aus dem Sommer 2019 von MDR Exakt meint er, dass "bei 90% der angemeldeteten Gewerbe überhaupt gar keins vorlag." Diese seien abgemeldet worden, so der Bürgermeister.

Die gesetzliche Situation ist dabei allerrdings eindeutig: Seit 2014 gilt die volle EU Arbeitnehmer- und Niederlassungsfreiheit. Das heißt: EU-Bürger dürfen in Deutschland arbeiten. Zudem ist im Jahr 2016 ein Gesetz in Kraft getreten, dass arbeitslose EU-Bürger von den Sozialleistungen ausschließt. Allerdings gibt es hierbei die Möglichkeit dennoch Sozialleistungen zu erhalten: Wer eine geringfügige Beschäftigung oder Selbstständigkeit nachweisen kann, hat Anspruch auf Kindergeld. Die Stadt trägt bei den Sozialleistungen die Wohnkosten der Betroffenen.

Schwierige Lebensumstände