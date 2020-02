Becker betonte vor der Demonstration die Verantwortung der Politik bei der Finanzierung von Krankenhäusern. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT im Interview: "Die Politik spielt eine entscheide Rolle, was die Finanzierung angeht." Man habe in Deutschland eine duale Krankenhausfinanzierung. "Das heißt, alles was Investitionsmittel sind, Gebäude, Geräte, etc. hat das Land zu finanzieren. Das hat man die letzten Jahre schleifen lassen", so Becker. "Man hat hier in Sachsen-Anhalt einen Investitionsstau von 1,5 Milliarden. Der muss abgebaut werden, so dass die Häuser wieder investieren können und die Leute auch das Geld bekommen, was ihnen aus den Fallpauschalen zusteht und somit ordentliche Gehälter bezahlt werden können."