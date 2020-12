Etwa 150 Menschen haben am Donnerstag auf dem Domplatz in Magdeburg demonstriert.

Etwa 150 Menschen haben am Donnerstag auf dem Magdeburger Domplatz gegen die Abschiebung einer armenischen Familie demonstriert. Die Demonstrierenden mussten dabei die Hygieneregeln einhalten, also Masken tragen und 1,5 Meter Abstand zueinander einhalten.

Zu der Kundgebung hatte der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt aufgerufen. Er fordert, dass die Familie in Deutschland wieder zusammengeführt wird und hat dazu auch eine Petition gestartet.

Die Familie mit vier Kindern, die seit über 20 Jahren in Deutschland lebt, sollte vor zwei Wochen abgeschoben werden. Dabei waren laut Polizei Magdeburg zwei Verantwortliche der Ausländerbehörde und zehn Polizistinnen und Polizisten der Polizei Magdeburg im Einsatz. Nach Aussage der Polizei gab es bei der Abschiebung Störungen durch andere Armenierinnen und Armenier, die die Abschiebung verhindern wollten. Im Kontrast dazu schreibt der Flüchtlingsrat, dass Menschen aus dem Umfeld der Familie friedlich demonstrierten.

Währenddessen gelang es offenbar zwei Kindern der Familie, einem 13-jährigen Mädchen und einem 12-jährigen Jungen, sich aus dem Kleinbus der Polizei zu befreien und wegzurennen. Die beiden Kinder waren daraufhin nicht auffindbar. Der Vater der Familie darf deswegen vorerst in Deutschland bleiben, um die Kinder zu finden. Nach Angaben des Flüchtlingsrates wurde er in eine Asylunterkunft einquartiert.

Die Mutter und die anderen beiden Kinder wurden jedoch wie geplant nach Armenien abgeschoben. Das Land befindet sich nach dem Krieg mit Aserbaidschan um Bergkarabach gerade in einer angespannten Lage. Laut Flüchtlingsrat sprechen weder die Mutter noch die Kinder Armenisch.

Die Evangelische Landeskirche kritisierte, dass die Familie bei der Abschiebung getrennt wurde. Vorfälle wie in der vergangenen Woche in Magdeburg dürften sich nicht wiederholen, sagte die Migrationsbeauftragte der Landeskirche Petra Albert. Bisher habe in Sachsen-Anhalt Konsens darüber bestanden, dass Familien während der Abschiebung nicht getrennt werden.