Die Rechtsprechung hierzu ist jedoch sehr uneinheitlich. Es gibt keine Garantie, dass wenn gegen Versammlungsmittel wie Fackeln und Trommeln geklagt wird, dass diese dann auch unterbunden werden. Sondern die Rechtssprechung ist sehr heterogen und hat sehr viel mit der Frage zu tun, in welchem Veranstaltungskontext sich ein solcher Neonazi-Aufmarsch befindet. Was wir in der Vergangenheit gesehen haben, war, dass die Zahl der zugelassenen Fackeln begrenzt worden ist durch die Versammlungsbehörde.

Die Polizei steht wegen ihres Vorgehens gegen Gegendemonstranten am Freitag auch in der Kritik. Sie selbst waren ebenfalls vor Ort. Wie bewerten Sie das Vorgehen der Polizei?

Man muss in die konkrete Situation gucken. Und wenn man sich dieses Twitter-Video ansieht, dann ist nicht so ganz erkennbar, weshalb die Polizei da so deutlich reagiert in Bezug auf die Gegendemonstranten. Denn es gilt natürlich der Grundsatz, dass das Demonstrationsrecht aller Seiten gewahrt bleiben oder gewahrt sein muss. Aber es gibt auch den Grundsatz, dass Protest – also Gegenprotest – in Sicht und Hörweite möglich sein muss. Und insofern glaube ich, dass die Polizei immer dann gut fährt, wenn sie sozusagen versucht, allen Seiten versammlungsrechtlich und auch vom Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gerecht zu werden. Und da gibt es ist sicher, jetzt im Nachhinein zum Polizeieinsatz, noch einige Fragen.