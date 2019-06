André Karting und Thomas Mikulla reparieren ein Bratpfannen-Accessoire. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke

André Karting duckt sich tief, um durch die seilumspannte Wackelbrücke zu den Rutschen zu gelangen. "Es wird mit dem Alter schwerer, aber es macht auch Spaß – wer wird schon fürs Spielen bezahlt? Eigentlich gibt es keinen besseren Job", grinst der gelernte Maurer, als er die Plattform erreicht und die Beine in eine der Rutschen schwingt. Tatsächlich ist es aber nicht nur Spaß – André ist zusammen mit etwa einer Handvoll anderer Männer für die Sicherheit auf den Spielplätzen in Magdeburg zuständig. "Also los, Rutschen testen! Aber wir versuchen, langsam durchzurutschen und zu gucken, ob die Schweißnähte alle in Ordnung sind." Es quietscht und nach einigen Momenten landet André mit den Füßen im Sand, wo ihn einige Kinder interessiert anstarren.

André Karting kontrolliert Klettergerüste, ob alle Halterungen fest sitzen und ob es Verschleißerscheinungen gibt. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke Weiter geht sein Spielplatz-Rundgang an der Magdeburger Hegelstraße. Hier ist alles noch sehr neu – nur der Sand muss zurück in die Sandkästen gefegt und der Müll eingesammelt werden. André dokumentiert alle Handlungen, dann geht es mit dem "Spielplatzmobil" weiter zum nächsten Spielplatz.



Auf dem Prinzessinnenspielplatz ist eine hölzerne Bratpfanne der "Schlossküche" zerbrochen. Ein Accessoire, das André Karting und sein Kollege Thomas Mikulla gleich vor Ort reparieren. Drei Löcher gebohrt, lange Schrauben hinein – schon hängt die Pfanne wieder. Den Werkzeugkoffer haben sie so wie Besen und Wasser zum Reinigen immer dabei.

Schrauben nachziehen, Mülleimer leeren, Spielgeräte testen

Bei 126 Spielplätzen in Magdeburg ist immer was zu tun. Pro Tag schaffen die Teams etwas 10 bis 15 Plätze – je nach Verschmutzungsgrad. "Leider verhalten sich die Leute nicht wie zu Hause, sondern schmeißen ihren Müll einfach irgendwohin, statt in die Eimer. Man glaubt gar nicht, was wir schon gefunden haben, von Turnschuhen bis zu einem Auto", erzählt André.

In der stadteigenen Werkstatt werden größere Reparaturen durchgeführt, wie hier ein Dach und eine Box ausgebessert. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke Putzen gehört eigentlich nicht zum Job, trotzdem stehe das häufig vor Wartung und Pflege der Geräte. "Das wirklich unangenehmste ist, wenn jemand sein Geschäft in den Spielgeräten verrichtet. Es gibt leider solche Idioten," ergänzt Thomas Mikulla mit einem Seufzer. "Aber abgesehen davon ist es schon ein sehr schöner Job, es ist abwechslungsreich und wir haben ein super Team." Er nimmt sich als nächstes eine Rutsche vor, die klebrig ist. Etwas Wasser darauf und mit dem Besen kurz geschrubbt – schon glänzt sie wieder in der Sonne.

Zu diesem speziellen Job sind die beiden eher zufällig gekommen. Es gibt keine spezielle Ausbildung, im Grunde braucht es nur ein wenig handwerkliches Geschick, um die Reparaturen selbst vornehmen zu können. "1998 bin ich dazu gekommen, da stand das alles aber noch in den Kinderschuhen", erzählt André. "Ich war vorher als Maurer bei der Stadt angestellt und habe in den Wintermonaten schon mal auf den Spielplätzen ausgeholfen. Dann ist die Stelle frei geworden und da bin ich reingerutscht."



Auch Thomas hat vor etwa 20 Jahren als Spielplatzkontrolleur angefangen. "Auf dem Bau ist man damals seinem Geld hinterhergerannt. Da habe ich dann eine Schulung gemacht und nun fühle ich mich wohl." Thomas Mikulla hat im "Spielplatzmobil" Besen, Wasser und Werkzeuge dabei. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke

Zehn Quadratmeter Spielfläche pro Kind

Pro Kind sollen in Magdeburg rechnerisch zehn Quadratmeter Spielplatz zur Verfügung stehen. Aufgeteilt auf die Stadtteile bedeutet das, dass etwa alle fünf Jahre Spielplätze angepasst, neu gebaut oder in extremen Fällen auch zurückgebaut werden. Es sieht danach aus, dass es etwa in der Neuen Neustadt wieder mehr Kinder gibt und dafür in Olvenstedt weniger. Ausschlaggebend sind die Zahlen des Statistikamtes.

All das gibt es natürlich nicht kostenlos. Für Sanierungen und Neubauten stellt die Stadt Magdeburg jährlich 490.000 Euro bereit; manchmal kommen Fördermittel vom Land dazu. Rund 80.000 Euro stehen für die Unterhaltung der Spielplätze, wie zum Beispiel Ersatzteile, bereit. Wo möglich, wird in der stadteigenen Werkstatt repariert. Ein weiterer Posten sind die Löhne für das Personal wie André Karting und Thomas Mikulla. Das lohne sich insgesamt, sagen sie – immerhin kamen sogar schon Gruppen aus dem Harz mit Bussen zum Rotehornpark gefahren, um den Spielplatz nutzen. Auf dem Magdeburger Stadtplan sind alle Spielplätze markiert. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke