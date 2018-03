"Er hat praktisch schon überall zugeschlagen, rund um den Hasselbachplatz, aber auch in Stadtfeld und anderen Ecken", konstatiert Olaf Bernhard, Inhaber eines Imbiss' am Hasselbachplatz genervt. "Er kommt in den Laden, guckt sich in Ruhe um, sagt, er warte noch auf jemanden – kundschaftet dabei aber schon ganz gewissenhaft aus: wo hängen Jacken und wo stehen Taschen, an die er herankommt."

In Dennis Rössls Restaurant hat der Dieb zweimal das Trinkgeld-Sparschwein geklaut. Bildrechte: Christine Warnecke Aus einer Handtasche, die in der Küche stand, habe der Mann ein Portemonnaie mit 170 Euro gestohlen und sei dann durch die Hintertür verschwunden. "Das muss man erstmal wissen, dass man hinten raus kann, das ist schon ausgebufft", so Bernhard.



In Dennis Rössls Restaurant stahl der Mann zweimal das Sparschwein für Trinkgeld vom Tresen. "Es spielt auch keine Rolle, ob hier viel Betrieb ist, er nimmt sich das einfach", sagt Rössl. Einmal wollte der Mann sich auf der Toilette einschließen lassen, doch das habe eine Kollegin bemerkt und ihn rausgeworfen. "Meine älteren Mitarbeiterinnen haben daher schon etwas Angst, dass er wiederkommt."

Das Sparschwein stand unversehrt bei den Mülltonnen

Eine Angestellte von Eduard Kunze hatte das Sparschwein wiedergefunden. Bildrechte: Christine Warnecke "Ich würde ihn festhalten, bis die Polizei kommt", sagt dagegen Brillenmeister Eduard Kunze, der sein Geschäft in der Sternstraße nahe des Hasselbachplatzes hat. "Aber wir sind ja hier auch starke Männer." Bei ihm hat der Mann einmal das Sparschwein vom Tresen gestohlen. "Eine Angestellte hat es im Hof bei den Mülltonnen entdeckt, nur ohne das Geld."

Polizei rät von eigen "Ermittlungen" ab

Im Imbiss-Restaurant von Olaf Bernhard war der Dieb auch schon aktiv. Bildrechte: Christine Warnecke Es gibt bereits mehrere Anzeigen gegen den Mann, der häufig eine Schiebermütze trägt. Seine Personalien sind der Polizei bekannt. Er ist offenbar drogensüchtig und finanziert laut Polizei mit den Diebstählen seine Sucht. Auch auf Facebook kursieren Bilder und Videos von ihm – doch von selbstständigen "Ermittlungen" rät die Polizei dringend ab. Durch die Veröffentlichung könnten die Persönlichkeitsrechte des Mannes an den Pranger gestellt, verletzt werden. Anders als bei Kapitalverbrechen, wenn mit offiziellen Fahndungsfotos gearbeitet wird, sei hier nicht die Verhältnismäßigkeit zur Veröffentlichung gegeben, so die Polizei. Außerdem könne niemand garantieren, dass später gelöschte Bilder tatsächlich von allen weltweiten Servern verschwinden.

Der Mann muss für rund ein Jahr ins Gefängnis

Dass der Mann dennoch nicht in Untersuchungshaft genommen werden kann, liegt an der Art der Straftaten: Es handle sich um "einfache Diebstähle", keine Kapitalverbrechen. Jeder weitere Diebstahl wird aufgenommen und verfolgt, sagt die Polizei. Tatsächlich ist der Mann bereits zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden – doch weil er dem Urteil widersprach, konnte die Strafe bisher noch nicht vollstreckt werden. Seit Februar jedoch ist "die Vollstreckung eingeleitet", der Mann muss die Strafe "zeitnah" antreten, so die Staatsanwaltschaft Magdeburg.

