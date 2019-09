Der nächste Schritt ins Internet: 2016 zieht Marcel zurück nach Sachsen-Anhalt, nach Ilsenburg und pendelt von dort ein Jahr lang nach Hannover, um für den Heise-Verlag zu arbeiten. Ein Jahr lang sitzt er jeden Tag pro Strecke zwei Stunden im Zug. Kann dort arbeiten und bereitet seine Selbstständigkeit vor. "Erst wollte ich vor allem die Kosten für das Zugticket wieder rein holen. Aber Onlineshops zu entwickeln, lief da schon gut."

Es ist ein learning by doing – Marcel schaufelt sich das Wissen auf, um Onlineshops mit der Software "Shopware" zu erstellen. Er baut eine eigene Webseite, bietet in Facebook-Gruppen seine Hilfe an und kommt so zu ersten Kunden. "Ich habe nie aktiv Kunden gesucht. Die Kunden kamen immer zu mir. Ich habe mir einen guten Namen gemacht, die Leute empfehlen mich." Er hat einen eigenen Youtube-Kanal und schreibt ein 500-Seiten starkes Fach-Buch mit vielen Anleitungen. "Da kam der Verlag auf mich zu und ich fand es gut zu helfen. Denn in diesem Bereich wird den Unternehmen viel Geld aus der Tasche gezogen. Teilweise finde ich es unanständig, wie viel manche Agenturen berechnen, um einen Onlineshop einzurichten."

Voriges Jahr einen sechsstelligen Umsatz gemacht

Auch wenn er im vergangenen Jahr einen sechsstelligen Umsatz gemacht hat – Marcel braucht eine gewisse Sicherheit und hat seine Selbstständigkeit entsprechend aufgebaut: "Etwa die Hälfte meines Umsatzes machen Wartungsverträge aus. So weiß ich am Monatsanfang, dass ich wenigstens die wichtigsten Rechnungen und mein Gehalt bezahlen kann." Die andere Hälfte sind aktuelle Projekte, für die er einen neuen Onlineshop aufsetzt. In der günstigsten Variante kalkuliert er dafür knapp 3.000 Euro. "Aber je nachdem wie aufwändig es ist, kann es auch fünfstellig werden."

Für manche Jobs hat Marcel mittlerweile Hilfe: andere Selbständige, die er beauftragt. Es sei schwierig gewesen, zuverlässige Mitstreiter zu finden und bei Marcel vor allem Zufall: "Meine Backup-Leute kommen aus Frankfurt, Bayern und Baden-Württemberg und ich habe sie zum Beispiel über Facebook oder eBay Kleinanzeigen kennengelernt."

Es ist die neue Lebenswirklichkeit. Ich habe Bekannte, die in Thailand arbeiten. Und wenn ihre Kunden damit klar kommen, ist das super. Marcel Krippendorf über das Arbeiten von Zuhause

Im Mai ist Marcel nach Magdeburg gezogen, weil seine Frau hierher versetzte wurde und ihre Familie von hier kommt. Er arbeitet Zuhause und hat eine Internetleitung mit einer nicht allzu ungewöhnlichen Geschwindigkeit: mit 100MBit/s im Download, 40MBit/s im Upload, Und wenn seine Frau morgens die Wohnung verlässt, geht er in sein Arbeitszimmer. Für das hat sich Marcel gerade einen Konferenztisch zugelegt, falls einmal ein Kunde kommt. Und demnächst will er einen größeren Schreibtisch anschaffen. Doch das wichtigste Arbeitsmittel ist sein MacBook. Mit dem kann er von überall aus arbeiten. "Meine Frau war im vergangenen Jahr zum Beispiel auf Fortbildung in Berlin. Da konnte ich mit und habe tagsüber im Café gearbeitet." Kontakt zu seinen Kunden hat er vor allem per Telefon oder kann mit der Software Teamviewer auf ihre Rechner zugreifen. Arbeiten von Zuhause kann auf manche vielleicht unprofessionell wirken. "Aber es ist die neue Lebenswirklichkeit. Ich habe Bekannte, die in Thailand arbeiten, und wenn ihre Kunden damit klar kommen, ist das super." Manche seiner Kunden kennt Marcel auch nur per Telefon, nur wenige würden anfangs ein persönliches Treffen verlangen.

Über Marcel Krippendorf Marcel Krippendorf wird 1987 geboren, wächst in Weferlingen auf, macht in Walbeck seinen Realschulabschluss und eine Ausbildung zum Büro-Kaufmann. Zu Computer und Internet drängt es ihn schon immer. Er arbeitet in Köln im Online-Marketing, zieht wieder nach Sachsen-Anhalt und pendelt 2016 ein Jahr nach Hannover zum Heise-Verlag. Nebenbei arbeitet er sich in Shopware ein, einer Software, die viele Onlineshops nutzen. Damit macht er sich 2017 selbstständig und hat von Anfang an Erfolg. Mittlerweile macht er einen sechsstelligen Umsatz und vergibt selbst Aufträge an andere Software-Entwickler.

So klingt Selbstständigkeit beinahe romantisch. Aber Marcel sagt: "Organisation, Disziplin und Ordnung gehören dazu." So würde er jeden Tag eine To-Do-Liste abarbeiten und müsse sich gut organisieren: Auf seinem Konto beim Anbieter Kontist würden sämtliche Steuern sofort beiseite gelegt und seine Buchhaltungssoftware Fastbill erstelle automatisch Rechnungen und melde die Umsätze direkt seinem Steuerberater. Digitale Hilfe für Digital-Arbeiter. Ein selbst organisiertes, vor allem aber ein selbstbestimmtes Leben: "Es ist kein Lotterleben, aber als Angestellter müsste ich tun, was mein Chef sagt. Wenn ein Kunde anruft und ich einen wichtigen privaten Termin habe, kann ich das erklären und meinen privaten Termin wahrnehmen. Mit einem Chef ginge das nicht." Das sei Freiheit: sich die Arbeit selbst einteilen zu können. "Ich kann auch mal am Mittwochnachmittag frei machen. Muss dann aber vielleicht am Wochenende was dran hängen."

Ab und an Jobangebote von Headhuntern

Hin und wieder bekomme er sogar Jobangebote von Headhuntern und Agenturen, mit denen er zusammenarbeite. "Aber die lehne ich alle ab. Keiner kann mir so ein Leben bieten, wie ich es jetzt habe." Außerdem verdiene er als Digital-Selbstständiger mehr.

Seine Zukunft sieht Marcel positiv. Als nächstes will er sich noch mehr professionalisieren. Denn wenn einer seiner mehr als 70 Kunden anruft, kann es mittlerweile kompliziert: Welcher Shop war es? Wie sehen das System und die Installation genau aus? Auch das lässt sich mit der richtigen Verwaltungssoftware lösen, sagt Marcel. Was für ihn allerdings nicht in Frage kommt: Ein Büro mieten oder Angestellte einstellen. "Ich bleibe aktuell lieber allein, um das Risiko zu minimieren."